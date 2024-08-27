Gençlerde elektronik sigara furyası Uzmanı uyardı: "Normal sigaradan daha az zararlı olduğu iddiaları yanlış"

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Erkan Kaba, elektronik sigaranın zararlarını SABAH'a anlattı.

"İÇERİSİNDEKİ AROMALAR ZARARI ARTTIRIYOR"

Prof. Dr. Kaba, "Elektronik sigaraların bütünüyle içeriği bilinmiyor. Fakat içindeki maddeler ısıyla buluşunca sigara dumanını taklit ediyor. Elektronik sigara ile ilgili araştırmalarımızda bu sigaraların fazlasıyla DNA ve hücre hasarı yaptığını gördük. Bu hasarlar da kanserle ve akciğer hastalıklarıyla, hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Bunu yaptığımız çalışmalarla görebiliyoruz. Ergenlerde ve gençlerde sıklıkla kullanımını da göz önünde bulundurursak buna karşı bir önlem alınmalı. Okullarda seminer düzenlenmeli, kamu spotları arttırılmalı, bununla ilgili daha çok demeçler verilmeli. Elektronik sigara kullanımıyla beraber ani ölümler, akciğer yetmezliği vb. problemler de yaşanıyor. Kapalı ortamlarda tüketilmesi, bildiğimiz sigaradan daha konforlu gözükmesi, kokusunun olmaması, aromalı olması daha genç yaştakilerin bunları kullanmasına sebep oluyor. Halbuki özellikle o aromalarda hücre düzeyinde yapılan çalışmalarda akciğer üzerinde daha sitotoksik olduğu görülüyor. Aromalar, akciğere olan zararı daha da arttırıyor. Hasta bize geldiğinde şikayetleri genelde ağız ve boğaz kuruluğu, kuru öksürük daha ciddi boyutlarda ise nefes darlığı ve göğüs ağrısı oluyor." ifadelerini kullandı.

"SİGARAYI BIRAKTIRMIYOR"

Sigarayı bırakmak isteyenlerin elektronik sigaraya başvurmasının oldukça hatalı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kaba, "Yapılan son çalışmalarda, elektronik sigara içenlerin içmeyenlere göre normal sigaraya başlama ihtimalleri 4 kat daha yüksek. Dolayısıyla, 'Ben elektronik sigara içiyorum, normal sigaraya başlamam' anlayışı doğru değil. Elektronik sigara vasıtasıyla normal sigarayı bırakma yoluna giden kişilere bakıldığında direkt bırakanların tekrar başlama ihtimali daha düşük. Elektronik sigara kullanmadan sigarayı bırakan kişilerin sigaraya başlama olasılığı daha az. Dolayısıyla hem zarar veren, hem de masum olan özelliklere baktığımızda masum olmadığını ve elektronik sigaranın ciddi zararlara yol açabildiğini söyleyebiliriz. Göğüs boşluğuna hava kaçması DNA hasarının bir sonucudur. Akciğerde de baloncuk oluşmasına neden oluyor. Bu baloncuklar da göğüs içi basıncın arttığı durumlarda patlayabiliyor. Patladığında ise göğüs boşluğunda serbest havanın birikmesiyle de hayatı tehdit edecek durumlar yaşanılabilir. Aromalı ve cezbedici renklerde boyutlarda olması gençlerimizi aldatmasın. Uzun dönemde başta akciğerleri olmak üzere birçok organa zarar verme potansiyeli var. Bu da yaşam kalitelerinde bozulmaya ve hayatlarını tehdit edecek sağlık sorunları yaşayabilme ihtimalini doğuruyor. Bu nedenle, elektronik sigaralardan uzak kalmalarını isterim." diye konuştu.