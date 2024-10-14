Gençlere önemli bir mesaj

Türkiye'de birçok kişi işsizlik ve geçim sıkıntısından yakınırken, 43 yaşındaki Özcan Aşut, seyyar lahmacun satarak ayda 60 bin TL'yi bulan bir gelir elde ediyor. Yaklaşık 1,5 yıldır sokaklarda lahmacun satan Aşut, gençlere "İş var, yeter ki çalışmak isteyin" dedi. Daha önce farklı işlerle uğraşan Aşut, bir arkadaşının tavsiyesiyle seyyar lahmacun satışına başlamış. Özcan Aşut'un kurduğu iş oldukça basit, ancak bir o kadar da etkili. Evde eşiyle birlikte hazırladığı iç harcı, tanıdığı fırın ustalarına vererek lahmacunları pişirttiriyor ve İzmit'te seyyar tezgahıyla satıyor.