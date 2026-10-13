Gençleri sigaradan koruyacak dijital kilit

Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı, sağlık alanında köklü değişiklikler içeren yeni bir yasa teklifi taslağı üzerinde çalışıyor. Yoğun şekilde yürütülen çalışmalarda, sigara satışında inisiyatifi bitirecek "Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi" getiriliyor. Elektronik doğrulama modelinin, sigara tedarikinin en yoğun olduğu market ve büfe gibi tüm fiziksel satış alanlarında zorunlu kılınması planlanıyor. Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi şöyle çalışacak?

Dijital altyapı: Market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarındaki mevcut kimlik kontrolü süreçleri tamamen dijitalleşecek.

QR kod okutma: Sigara satın alacak kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan özel QR kodu kendi cep telefonuyla okutacak.

TC kimlik eşleşmesi: Sistem, arka planda güvenli bir yazılımla alıcının yalnızca TC Kimlik Numarası üzerinden sorgulama yapacak.

Anlık tespit: Yapılan bu eşleşmeyle, kişinin yasal sınır olan 18 yaşını doldurup doldurmadığı anlık olarak belirlenecek.



KİŞİSEL VERİLER NASIL KORUNACAK?



Sıfır bilgi aktarımı: Dijital sorgulama esnasında satıcıya alıcının adı, soyadı veya doğum tarihi gibi hiçbir özel bilgi iletilmeyecek.

Sadece onay ekranı: Satıcı, kendi ekranında sadece yaş sınırının uygun olup olmadığına dair dijital bir onay görecek.

Gizlilik güvencesi: Alıcının kimlik bilgileri tamamen gizli tutularak yaş kontrolü hatasız ve güvenli bir şekilde tamamlanacak.



65 YAŞ ÜSTÜNE BÜYÜK KOLAYLIK

YAŞLI ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların ilaçlara erişimini kolaylaştıracak yeni bir model için çalışmalar devam ediyor. Yeni sistemle, hastaneye gitmekte veya eczaneye ulaşmakta güçlük çeken 65 yaş üstü vatandaşlar, süresi dolan sağlık raporlarını ve ilaç reçetelerini tedavilerinde aksama olmadan alabilecek. Bu kişilerin sağlık raporlarının yenilenmesi kolaylaştırılacak, ihtiyaç duydukları ilaçları ise evlerine ulaştırılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör