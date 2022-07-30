Gençleri zehirlemek için diktiler, Jandarmaya suçüstü yakalandılar!

Bursa'nın Karacabey ilçesine ormanlık araziye kaçak kenevir ektiği tespit edilen 3 kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatının ardından jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Talimat üzerine ekipler kaçak ekim yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi izlemeye aldı. Ö.F.D.(31), O.K.(29) ve Y.D.'nün (23) cuma günleri öğleden sonra ekilen kenevirleri sulamaya ve hasat etmeye geldiğini belirleyen ekipler, şahısları ormanda sulama yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda boyları 1 buçuk metreyle 2 buçuk metre arasında olan ve piyasa değeri 1 Milyon 750 bin lira olduğu değerlendirilen 35 kilo civarında kenevir, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 150 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler Ö.F.D.(31), O.K.(29) ve Y.D.(23), Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı.