Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine darbe: Edirne polisinden 3 ayrı operasyon

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 3 ayrı operasyonda, uyuşturucu ticaretine büyük darbe indirildi.

KAPIKULE'DE 2 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kapıkule Kara Hudut Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan bir tır, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada, tır şoförü İ.K.'nın vücuduna sarmak suretiyle gizlediği 900 gram taş kokain ve 400 gram reçine esrar ele geçirildi. Ayrıca, tırın kabin kısmında yapılan aramada 800 gram kalıp kokain bulundu. Toplamda 2 kilogram 100 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. İ.K., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

SOKAK SATIÇILARINA DARBE

Sokak satıcılarına yönelik yapılan ikinci operasyonda, Medrese Ali Bey Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen S.U.'nun evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada, 8 fişek Skunk, 16 gram Skunk, hassas terazi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca, 3 kök hint keneviri bulundu. S.U., uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

4.5 KİLOGRAM SKUNK YAKALANDI

KOM, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Kapıkule Hudut Kapısı'ndan giriş yapan bir başka araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. M.H.D. isimli sürücünün kullandığı araç durdurularak yapılan aramada 4.5 kilogram skunk uyuşturucu maddesi bulundu. M.H.D., uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

POLİSİN BAŞARISI DEVAM EDİYOR

Edirne Emniyeti'nin gerçekleştirdiği bu üç ayrı operasyonla, uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu. 3 şüpheli tutuklanarak adalete teslim edildi. Emniyet güçlerinin kararlılığı, uyuşturucu kaçakçılarına ve sokak satıcılarına karşı verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini bir kez daha gösterdi.