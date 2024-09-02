Gençlerin bıçaklı kavgası cinayetle bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesinde 16 yaşındaki Efe G. ile 23 yaşındaki Hani Kasım arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönen tartışmada, Efe G, yanında taşıdığı bıçakla Hani Kasım'ı vücudunun 12 yerinden bıçakladı. Efe G, olay yerinden kaçarken, Hani Kasım kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kasım, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hani Kasım, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İnegöl Emniyeti, Efe G'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.