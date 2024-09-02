Haberler Yaşam Haberleri Gençlerin bıçaklı kavgası cinayetle bitti
Giriş Tarihi: 2.9.2024 10:24 Son Güncelleme: 2.9.2024 10:54

Gençlerin bıçaklı kavgası cinayetle bitti

Bursa’da 2 genç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 12 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan 23 yaşındaki Hani Kasım, kaldırıldığı hastanede öldü.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Gençlerin bıçaklı kavgası cinayetle bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesinde 16 yaşındaki Efe G. ile 23 yaşındaki Hani Kasım arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönen tartışmada, Efe G, yanında taşıdığı bıçakla Hani Kasım'ı vücudunun 12 yerinden bıçakladı. Efe G, olay yerinden kaçarken, Hani Kasım kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kasım, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hani Kasım, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İnegöl Emniyeti, Efe G'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerin bıçaklı kavgası cinayetle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA