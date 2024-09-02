Gençlerin bıçaklı kavgasında kan aktı

Bursa'da 2 genç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesinde önceki gece 16 yaşındaki Efe G. ile Suriye uyruklu 23 yaşındaki Hani Kasım arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönen tartışmada, Efe G., yanında taşıdığı bıçakla Hani Kasım'ı vücudunun 12 yerinden bıçakladı. Efe G., olay yerinden kaçarken, Hani Kasım kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kasım burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İnegöl Emniyeti, Efe G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.