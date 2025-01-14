Gençlerin doğum günü kutlaması faciayla bitti

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Anıl Balıkçı (20), Velican Ecevit (19) ve Miraç Atılgan (18), önceki akşam bir arkadaşlarının, Erdoğan Ker Caddesi'ndeki doğum günü kutlamasına katıldı. Sabaha karşı 05.00 sıralarında kutlamadan ayrılan 3 arkadaş, evlerine dönmek için Balıkçı'nın kullandığı motosiklete bindi. Ancak yaklaşık 400 metre sonra kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Motosikletten fırlayan 3 gençten Anıl Balıkçı olay yerinde, Velican Ecevit ise kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde öldü. Tedavisi süren Miraç Atılgan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gençlerin, motosiklete binerken kask takmadıkları belirlendi. Tokat'ın Niksar ilçesinde Ayşe Yılmaz'ın (43) kullandığı otomobil, Niksar yolunun Dönekse mevkiinde karşı Adnan T.'nin (23) kullandığı TIR'ın altına girdi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yılmaz ile yanındaki Karabulut (21) öldü. Araçta bulunan Zeliya Ayan (57) ağır yaralandı. Kırşehir'de ise Muhammed Emin Eraslan ile Çorum'da yerel sanatçı Özcan Selpinli kazalarda can verdi.