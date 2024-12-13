Eğlence dönüşü 4 can gitti

Kaza önceki gece saat 03.00 sıralarında Edirne Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi'nin bağlantı yolunda meydana geldi. Buse Beril Altan'ın (18) kullandığı otomobil sürücünün kontrolünü yitirmesi üzerine tek katlı müstakil evin duvarına çarptı. Alev alan araçta Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (22), Buse Beril Altan (18), Cansel Atmaca (18) ile bir restoranda çalışan Görkem Eroğlu (20) yanarak hayatanı kaybetti. 4 arkadaşın bir mekânda eğlendikten sonra Görkem Eroğlu'nun babası adına kayıtlı otomobille mekândan ayrıldıkları öğrenildi.Kazada hayatını kaybeden gençlerin, Karaağaç Mahallesi'nde eğlendikleri mekâna giriş-çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Buse Beril Altan'ın İlker Bulur ile mekâna girişleri, devamında Görkem Eroğlu'nun Cansel Atmaca ile birlikte yan yana olduğu görülüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler, gençlerin ölmeden önce son görüntüleri olarak görüldü. Yanarak ölenlerden İlker Bulur'un cep telefonu 112'yi acil arama programı olduğundan otomatik aradığı öğrenildi.