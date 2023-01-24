Gençlerin ev toplantısı cinayetle bitti

Tarsus'ta meydana gelen olayda 1 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay Bolatlı mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre 5 arkadaş evde otururken olay yerinde bulunan silahın ateş alması sonucu R.T. (20) boynundan vuruldu.
Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen R.T. doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ramazan Teğin'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken polis ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.