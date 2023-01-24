Gençlerin ev toplantısı cinayetle bitti

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen R.T. doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ramazan Teğin'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken polis ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.