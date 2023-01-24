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Giriş Tarihi: 24.1.2023 12:11 Son Güncelleme: 24.1.2023 13:00

Gençlerin ev toplantısı cinayetle bitti

Mersin’de bir evde toplanan 5 gençten biri, başka bir arkadaşının silahından çıkan kurşunla boynundan vurularak öldü.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Gençlerin ev toplantısı cinayetle bitti

Tarsus'ta meydana gelen olayda 1 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay Bolatlı mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre 5 arkadaş evde otururken olay yerinde bulunan silahın ateş alması sonucu R.T. (20) boynundan vuruldu.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen R.T. doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ramazan Teğin'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken polis ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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Gençlerin ev toplantısı cinayetle bitti
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