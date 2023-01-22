Gençlerin gözdesi Karesi Millet Kıraathanesi

Balıkesir Karesi Belediyesi'nin 2022 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir dizi etkinlik ile hizmete açtığı Karesi Belediyesi Millet Kıraathanesi, gençlerin büyük ilgisini görüyor. Huzurlu bir ortamda ders çalışma, kitap okuma ve sosyal etkinliklerde bulunma fırsatı bulan gençler, Paşaalanı Mahallesi'nde bulunan millet bahçesi içerisinde hizmete alınan Millet Kıraathanesi'ne akın ediyor. 5 bine yakın kitabın gençlerin hizmetine sunulduğu Karesi Millet Kıraathanesi'ne özellikle üniversite öğrencileri ilgi gösteriyor. Merkezde ayrıca Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler tarafından da çocuklara zeka oyunları eğitimleri veriliyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da sık sık Karesi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geliyor.Karesi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gamze Kızılgül, Karesi Millet Kıraathanesi'nin gençlerin gözdesi olduğunu söyledi. Kıraathane hizmetleri hakkında bilgiler veren Kızılgül, "Millet Kıraathanemiz sabah 09.00, akşam 23.00 arası haftanın 6 günü Karesili vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Her yaştan vatandaşımıza uygun kitap çeşitliliğinin bulunduğu Millet Kıraathanemiz, nezih, sessiz ve sakin bir ortam sağlıyor. Engelli vatandaşlarımızın da gelip rahatlıkla ders çalışıp, kitap okuyabileceği bir ortam sağlandı. Ayrıca kıraathanemizde vatandaşlarımıza ücretsiz internet ve çay ikramımızda bulunmaktadır" dedi.Karesi Millet Kıraathanesi'nin müdavimleri arasında Tıpta Uzmanlık Sınavına hazırlanan hekimlerde bulunuyor. Diş Hekimi Esma Çetin, TUS hazırlıklarını Millet Kıraathanesi'nde geçirdiğini belirterek şunları söyledi: Diş Hekimliği uzmanlık sınavına hazırlanıyorum. Evime yakın bir yerde kütüphane olmasını çok istiyordum. Daha önceden kent merkezinde Gençlik Merkezine gidiyordum. Daha sonra burayı keşfettim. Benim için çok iyi oldu. Evime 8 dakikalık bir mesafede. İmkânları da çok iyi. Acıktığımızda ya da çay, kahve ihtiyacımız olduğunda aşağıdaki kafeteryadan bunları karşılayabiliyoruz. Çalışma ortamı çok iyi, masalar iyi, aldığımız hizmetten mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkürler.