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Giriş Tarihi: 18.8.2023 09:04 Son Güncelleme: 18.8.2023 09:12

Gençlerin kavgasına aileleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü: 41 yaralı

Batman'da kafede oturan gençlerin tartışmasına ailerlerde karşilınca ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada 1'i ağır 41 kişi yaralandı.

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Gençlerin kavgasına aileleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü: 41 yaralı

Batman'a bağlı Beşiri ilçesinde gece saatlerinde bir kafede gençler arasında çıkan tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü. Gençlerin tartışmasına aileleri de katılınca sözlü kavga taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmesi üzerine duran kavganın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

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Gençlerin kavgasına aileleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü: 41 yaralı
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