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Giriş Tarihi: 10.10.2023

Gençlerin kavgasında kan aktı: 3 yaralı

İHA
Gençlerin kavgasında kan aktı: 3 yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup genç arasında çıkan kavgada kan aktı. Bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Tığcılar Mahallesi Yeni Cami Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, bıçaklanan 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.

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Gençlerin kavgasında kan aktı: 3 yaralı
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