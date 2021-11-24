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Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:45 Son Güncelleme: 24.11.2021 14:53

Gençlerin kız kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Gençlerin kız kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kayseri'de aynı kızı sevdikleri öğrenilen Samet Göker (18) ile Hayri Kaya'nın (19) tartışması cinayetle son buldu. Hayri Kaya'nın bıçakladığı Samet Göker hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesinde aynı kıza aşık oldukları öğrenilen Hayri Kaya ve Samet Göker yolda karşılaştı. İddiaya göre tartışmaya başlayan ikili birbirlerine 'o kızdan ayrılacaksın' dedi. Her ikisinin de geri adım atmaması üzerine tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mehmet Yazar Caddesi üzerinde birbirlerine saldıran ikiliden Hayri Kaya, cebinden çıkardığı bıçağı defalarca Samet Göker'e savurdu. Vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Samet Göker yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Samet Göker'i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılırken Hayri Kaya ise kaçtı. Samet Göker hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Hayri Kaya ise jandarma tarafından yakalandı.

Hayri Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gençlerin kız kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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