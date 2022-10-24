Gençlerin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı





ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Yaşana kazanın ardından araç sürücüsü Gülmez çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülmez'in ifadesinde 80 kilometre hızla seyir halinde olduğunu, iki liseli gencin orta refüjden palmiyelerin arasından aniden önüne çıktığını, sağa direksiyonu kırdığını ancak kazanın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.