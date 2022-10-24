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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Gençlerin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Antalya’da otomobilin çarptığı scooter’da hayatını kaybeden lise öğrencileri Mahmut ve Ada gözyaşlarıyla toprağa verildi. Tutuklanan sürücü ise ifadesinde “80 kilometre hızla gidiyordum” dedi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Gençlerin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Antalya'da otomobilin scootera çarpması sonucu lise son sınıf öğrencisi Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18) hayatlarını kaybettiği kazada araç sürücüsü tutuklandı. Sürücü Muhammed Can Gülmez'in ifadesinde 80 kilometre hızla seyir halinde olduğunu, iki liseli gencin orta refüjden palmiyelerin arasından önüne çıktığını söylediği öğrenildi.

Kaza önceki gün Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda meydana geldi. Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı scooter yolun karşına geçtiği sırada Muhammed Can Gülmez (23) idaresindeki otomobil scootera çarptı. Kazada scooterda bulunan Balcı ve arkadaşı Ada Kayahan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki genç kurtarılamadı. Talihsiz genç kızın cenazesi Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde, arkadaşı Mahmut Yağız Balcı'nın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.



ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Yaşana kazanın ardından araç sürücüsü Gülmez çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülmez'in ifadesinde 80 kilometre hızla seyir halinde olduğunu, iki liseli gencin orta refüjden palmiyelerin arasından aniden önüne çıktığını, sağa direksiyonu kırdığını ancak kazanın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

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Gençlerin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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