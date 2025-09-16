Gençlerin projeleri ekonomiye yansıdı

Türkiye'nin teknoloji festivali TEKNOFEST, milyonlarca genci projeler üretmeye teşvik ederken, 150'den fazla girişimin doğmasına, yüz milyonlarca liralık yatırımın yapılmasına ve ihracata uzanan başarı hikâyelerinin yazılmasına zemin hazırladı. Gençlerin hayallerinden doğan fikirler, artık Türkiye'nin teknoloji ihracatının yeni kalemlerini oluşturuyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesine geçerek gençlerin projelerini girişime, ihracata ve istihdama dönüştüren bir merkez haline geldi. Bugüne kadar düzenlenen festivallere 11 milyona yakın ziyaretçi katıldı. Yarışmalara başvuran 1.6 milyondan fazla genç ve 788 bini aşkın takım, yüzlerce farklı alanda projeler geliştirdi. Katılımcıların ortaya koyduğu projeler, Türkiye'nin teknoloji vizyonuna güç katan önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Gençlere bugüne kadar 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlandı. Bu destekler, sadece bir ödül mekanizması değil, aynı zamanda fikirlerin laboratuvardan çıkıp fabrikaya, oradan da ihracata dönüşmesini hızlandıran bir ekosistem yarattı.TEKNOFEST'in en önemli çıktılarından biri girişimcilik ekosistemine kazandırdığı şirketler oldu. Festivalden bugüne kadar 150'den fazla girişim çıktı. Bu girişimlerin bir kısmı kısa sürede yatırım aldı, bir kısmı ise doğrudan ihracata başladı. Örneğin bazı şirketler bugün 21 ülkeye yazılım ve donanım satışı yapar noktaya geldi. Projeler sadece teknolojik başarıyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin ihracat hacmine sağladığı katkılarla da öne çıkıyor. Ekonomistler, TEKNOFEST kuşağının yarattığı girişimlerin Türkiye'nin teknoloji tabanlı büyümesine ivme kazandırdığını, gençlerin üretim ve istihdamın ana aktörlerinden biri haline geldiğini vurguluyor.TEKNOFEST kuşağının en dikkat çekici hikâyelerinden biri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinden çıkan Grizu-263 ekibi. Model uydu yarışmasında elde ettikleri başarıyı, bugün uydu teknolojileri alanında ihracat yapan Hello Space şirketine dönüştürdüler. Kendi imkânlarıyla başladıkları bu yolculuk, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde rekabet gücünü artıran bir örnek haline geldi.Tarım teknolojilerinde ise Farmingo öne çıktı. Bir öğrenci ekibinin yarışmada finalist olarak geliştirdiği projeyi, sahada uygulayarak çiftçilere çözüm sunan bir girişime dönüştürdüler. Bugün bu proje, akıllı tarım teknolojilerinde hem yurt içinde hem de yurt dışında talep gören bir marka haline geldi. TEKNOFEST'in insan kaynağı altyapısını ise DENEYAP Teknoloji Atölyeleri besliyor. 81 ilde açılan bu atölyeler, gençlere yazılım, elektronik, mekanik, tasarım ve üretim konularında yoğun eğitimler veriyor. Buradan yetişen gençler, yarışmalara hazırlık yaparken aynı zamanda geleceğin mühendislik vizyonunu da öğreniyor. Uzmanlar, DENEYAP atölyelerinin, TEKNOFEST projelerinin ön hazırlık aşaması niteliğinde olduğunu, buradan çıkan öğrencilerin yarışmalarda çok daha güçlü fikirlerle sahneye çıktığını belirtiyor.TEKNOFEST her yıl yeni teknoloji başlıklarını yarışmalara ekleyerek gençleri geleceğin mesleklerine hazırlıyor. Son dönemde öne çıkan alanlar arasında su altı roket, model uydu, yapay zekâ, biyoteknoloji, çevre teknolojileri ve insansız sistemler dikkat çekiyor. Yapay zekâ destekli sağlık uygulamalarından otonom kara araçlarına kadar yüzlerce fikir, yarışmalardan çıkarak yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Bu sayede Türkiye, geleceğin mesleklerinde kendi insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor. Bu yıl 17–21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST için hazırlıklar başladı. Festivalin yine milyonlarca ziyaretçiyi ağırlaması, binlerce projenin yarışmalarda yer alması ve yeni girişimlere kapı aralaması bekleniyor. Organizatörler, bu yıl özellikle yapay zekâ, uzay teknolojileri ve yeşil enerji çözümlerinin öne çıkacağını, gençlerin projelerinin yatırımcılarla daha sistematik biçimde buluşturulacağını ifade ediyor.TEKNOFEST kuşağı, aldığı eğitim ve kazandığı deneyimlerle sadece yarışmalarda değil, iş dünyasında da adından söz ettiriyor. Gençler, teknoloji tabanlı büyümenin en önemli aktörlerinden biri haline gelirken, Türkiye'nin ihracat hedeflerine, inovasyon kapasitesine ve yeni istihdam alanlarına katkı sağlıyor. Bugün TEKNOFEST'te yarışmaya katılan birçok genç, birkaç yıl sonra girişimci, mühendis ya da yatırımcı olarak iş dünyasında önemli roller üstleniyor. Türkiye'nin küresel teknoloji liginde üst sıralara çıkmasında ise bu kuşağın belirleyici olacağı şimdiden görülüyor.