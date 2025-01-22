Gençlerin sevgili kavgası cinayetle bitti

Gaziantep'te aralarında kız meselesi nedeniyle tartışma çıkan gençlerin kavgasında 19 yaşındaki Mehmet Yasin Deveci, 17 yaşındaki Efe Görkem Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şehitkamil ilçesinin Fidanlık Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. İkili kız meselesi nedeniyle parkta buluştu. Kavgaya dönüşen tartışmada Efe Görkem Y., Mehmet Yasin Deveci'yi sırtından bıçakladı.Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şahinbey Hastanesi'ne kaldırılan Deveci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deveci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Efe Görkem Y. cinayeti bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.