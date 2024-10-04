Gençlerin yüzde 40’ı miyop olabilir

Yeni bir küresel inceleme, dünya nüfusunun yarısının 2050 yılına kadar miyop olabileceğini ortaya koyuyor. Çin'deki Sun Yat-Sen Üniversitesi'nden araştırmacılar, 5-19 yaş grubundaki gençlerin miyopluk oranının 1990'dan 2023'e kadar yüzde 24'ten yüzde 36'ya çıktığını belirtti. 2050'ye kadar gençlerin yaklaşık yüzde 40'ı miyop olabilir. Japonya, yüzde 86 ile en yüksek oranı gösterirken, Paraguay yüzde 0.84 ile en düşükte bulunuyor. Araştırmalara göre, pandeminin ardından kapalı alanlarda kalma ve uzaktan eğitim uygulamaları, miyopluğun artışına katkıda bulunmuş olabilir. Ayrıca, kısa sürede eğitim süreçleriyle yüksek miyopluk oranları arasında bir bağlantı saptandı; özellikle Asya'da bu durum daha belirgin.