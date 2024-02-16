Gençlerin yüzde 83,2’si Türkiye’deki global şirketlerde çalışmayı hedefliyor

Bugüne kadar 50 binden fazla öğrenciye erişilen araştırmada; gençlere hızla değişen ülke ve dünya gündemindeki belirsizlikler, kariyer yolculukları ve bu sürecin kararları üzerindeki etkilerine yönelik sorular soruldu.

GENÇLERİN GÖZÜ DÜNYA MARKALARINDA

Araştırmaya profesyonel iş yaşamına hazırlanan Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üniversitelerden öğrenciler ve yeni mezunlar katıldı. Ağırlıklı olarak üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile genç mezunların yer aldığı araştırmada katılımcılara, kariyerlerini yurt içinde mi yurt dışında mı sürdürmek istedikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 83.2 gibi yüksek bir bölümü, ilgili soruyu 'Türkiye'de kendi kariyer planına göre bir meslek yapmak' seçeneğini işaretleyerek yanıtladı.

Aynı soruda 'Yurt dışında herhangi bir mesleği yapmak' isteyenlerin oranı ise yüzde 16.8 olarak gerçekleşti. En çok çalışılmak istenen şirketlerin Türkiye'deki global markalar ya da yurt içinden dünyaya açılmayı başarmış şirketler olarak gözlendiği araştırmada 'Türkiye'de tanınan bir şirkette' yükselme olanağını seçen gençlerin oranı yüzde 73 olurken, 'Yurt dışında tanınmayan bir şirkette' terfiyi seçenlerin oranı ise yüzde 27'de kaldı. Araştırmada tüm dünyada pandemi sonrası gelişen hibrit çalışma modelinin yüzde 95.5'lik bir oranla hâlâ gençlerin öncelikli tercihi olmaya devam ettiği görülürken, 'Aynı şirkette uzun süre çalışarak' terfi alma yüzde 52.6, 'Farklı şirketlerde çalışarak farklı deneyimler kazanma' seçeneği de yüzde 47.4'lik tercih oranıyla birbirine yakın seviyelerde gerçekleşti.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYAYLA YARIŞACAK ÇOK YETENEKLİ GENÇLERİ VAR"

Araştırma verilerinden elde edilen çıktılar, bu yıl 15'inci kuruluş yılını kutlayan özel bir Marka İletişim Ajansı tarafından düzenlenen Global Career Summit 2024'te değerlendirildi. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin liderlerini öğrencilerle buluşturan zirvede konuşan Marka İletişim Ajans Başkanı Alper Çakıroğlu, "Genç yeteneklerin, globalden Türkiye'ye gelmiş veya Türkiye'den globale açılmış şirketlerde çalışma yönünde güçlü bir isteklerinin olduğunu görüyoruz. Gençler, global firmalarda evrensel bir iş deneyimi kazanarak hem kendi potansiyellerini fark etmeyi, hem başka yaşam ve iş kültürleriyle tanışıp nosyonlarını zenginleştirmeyi hem de global ölçekte iş fırsatları yakalamayı arzu ediyorlar. Bunu da yurt dışından önce Türkiye'deki global şirketlerde deneyimlemek isteyen öğrencilerin sayısında büyük artış var" dedi.

Gençlerin bu kariyer tercihlerinde, global şirketlerin ya da Türkiye'den globale açılmış firmaların marka değeri, iş dünyasındaki etkileri, yayılımları ve sektörlerini dönüştürücü güçlerinin de etkisinin olduğunu belirten Çakıroğlu, "Genç yetenekler, ülkelerinde kalarak vizyonlarını dünyadaki fırsatlarla genişletebilecekleri yurt içindeki global markaları tercih ediyorlar. Yeteneklerini kendi ülkelerindeki global firmalarda kanıtlayarak dünyaya ulaşmak istiyorlar. Türkiye'nin dünyayla yarışacak, kendine, şirketine ve ülkesine değer katacak çok yetenekli gençleri var" diye konuştu.

GÜNDAY: TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI BİR TÜRK FİRMASINDA ÇALIŞMAYI TERCİH EDERİM

İTÜ Gemi İnşaat Mühendisliği 4.Sınıf Öğrencisi Uğur Taner Günday ise "Geleceğe dönük düşündüğüm zaman Türkiye'de uluslararası çalışan bir Türk firmasında çalışmayı tercih ederim. Yurt dışındaki olanaklar ve firmaların gelişmişliği açısından değerlendirdiğimizde yine yurt dışındaki bir Türk firması ya da yabancı firmada da çalışmayı isterim tabi. Ama asıl amacım Türkiye'de uluslararası bir Türk firmasında çalışmak. Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi açısından diğer ülkeler ve uluslararası şirketlerle yarışabilmesi açısından, burada kendimi geliştirdiğim zaman Türkiye'nin ekonomisine, teknolojik gelişimine daha faydalı olacağımı düşünüyorum" dedi.

ELMAS: GLOBAL ŞİRKETLERİN DAHA İYİ NETWORK SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğrencisi Beyza Elmas da "Ben de pek çok arkadaşım gibi staj ve iş imkanları için global şirketleri tercih ediyorum. Çünkü geleceğimiz için daha iyi bir network sağlayacağını düşünüyorum. Daha iyi imkanlarda çalışma fırsatı sunacağı için global şirketler her halükârda daha karlı olacaktır öğrenciler için. Türkiye'de global bir şirkette çalışmayı hedefliyorum" diye konuştu.