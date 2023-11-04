Gençlik 81 ilde “Filistin’de zulme dur de” demek için  yürüdü

Türkiye'nin 81 ilinde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları öncülüğünde, İsrail'in Filistinli masumlara yönelik zulmünü protesto etmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlayacak olan "Filistin'e Zulme Dur De" temasıyla organize edilen gençlik yürüyüşünde tüm dünyaya mesaj verildi.

Elerinde Gazzeye destek İsrail'i protesto eden dövizler taşıyan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri slogan atarak Fatih Cami'nden Saraçhane Parkı'na kadar gençlik yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Cem Çekerek, "Bugün burada Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen göz yaşlarına seyirci kalamayan; mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak #SayStop demek üzere toplanmış bulunmaktayız. 1948 Yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de; katil İsrail 7 Ekimden bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır." dedi.

Çekerek, "Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmiştir. Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükûnete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan; bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. 41 km uzunluğu 10 km genişliğinde bir alanda 2 milyonun insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netenyahu Hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar Dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Bizler de AK Parti İstanbul Gençlik Kolları teşkilatı olarak bu vahşete ve bu katliamlara "#SayStop" demek adına geçtiğimiz Cuma günü bir kahve zinciri markasının İsrail'e verdiği desteği göz önünde bulundurarak AK Parti İstanbul Gençlik Kolları mensubu 30.000'i aşkın gençle birlikte tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak protestomuzu gerçekleştirmiş, İstanbul olarak #SayStop demiş ve işgalci İsrail'in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar #SayStop demeye devam edeceğimizi bildirmiştik" şeklinde konuştu.

"BURADA ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Ayrıca teşkilat olarak 7 Ekim'den bu yana farklı protestolar da gerçekleştiriyoruz. Gerek İsrail konsolosluğuna giderek tepkimizi gösteriyor gerekse farklı sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği Filistin'e destek yürüyüşlerine katılım sağladıklarını belirten Çekerek, "Gençler olarak metrolarda, kafelerde, caddelerde meydanlarda İsrail'e karşı bireysel protestomuzu da yaparak oradaki zulme sessiz kalmıyoruz. Bugün burada Gazzede soykırıma, vahşete, Zulme ve yaşanan insanlık dışı suçlara dur demek için yürüdük. haykırıyoruz ve #SayStop demeye devam ediyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye'nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK GENÇLİK olarak Daha Adil Bir Dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde; her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek #SayStop diyerek haykırıyoruz.