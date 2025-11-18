Gençlik bu kez masada değil sözün merkezinde: Kültürel Önyargı Zirvesi 27 Kasım’da İTÜ’de

Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu ve İTÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ KAUM) işbirliğiyle düzenlenen zirve, Türkiye'de uzun süredir konuşulan fakat yüzleşilmesi ertelenen kültürel kalıplara gençlerin gözünden güçlü bir mercek tutmayı hedefliyor. Kamu kurumlarından akademiye, özel sektörden STK'lara geniş bir katılımcı ağıyla hayata geçirilecek program, gençlerin toplumsal dönüşümde artık pasif değil, karar verici ve dönüştürücü bir güç olarak sahneye çıktığını gösteriyor.

"GENÇLER DÖNÜŞÜMÜN İZLEYİCİSİ DEĞİL, AKTÖRÜ"

Platform Kurucusu Münteha Adalı zirvenin amacını şu sözlerle özetledi: "Çözüme giden yolda birlikteliğin gücüne inanıyoruz. Gençlerin yalnızca izleyici değil, toplumsal dönüşümün aktif aktörleri olduğu bir yapı kurmak için çalışıyoruz. Zirve yalnızca yalnızca konuşmalar değil; kuşaklar arası anlayışı güçlendirecek, önyargılarla yüzleşmeyi teşvik edecek ve gençlerin düşünsel üretimlerini destekleyecek bir diyalog zemini oluşturacak."

GÜN BOYU ÖNYARGILARIN İZİNİ SÜRECEK YOĞUN PROGRAM

Zirve, farkına varmadan sürdürülen dil, temsil ve davranış önyargılarını masaya yatıran kapsamlı oturumlarla başlayacak. İlk adım, katılımcıların birbirini tanımasını sağlayacak buz kırıcı etkinlikler olacak. Ardından etkileşimli oturumlar, atölyeler, kuşaklar arası diyalog alanları, Gençlerin kendi deneyimlerini ve algılarını doğrudan ifade edecekleri tartışma bölümleri gün boyunca devam edecek. Amaç, gençlerin toplumsal dönüşümde yalnızca "duyan" değil, "duyuran" ve "yön veren" bir rol üstlenmesine alan açmak.

ALANINDA UZMAN İSİMLER SAHNEDE

Program, KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem'in "Verilerle Kültürel Önyargılar ve Gençlik" sunumuyla bilimsel bir dayanak kazanacak. Daha sonra: Doç. Dr. Özgün Biçer moderatörlüğünde gençlerin önyargı algıları masaya yatırılacak, Pınar Ersoy Özdoğru ve Tuğrul Ağırbaş gibi isimlerin yer aldığı oturumlarda kuşaklar arası empati derinleştirilecek, Evrim Hizaler moderatörlüğündeki "Kuşaklar arası Hikayeler" paneli farklı yaşam deneyimlerini bir araya getirecek, Münteha Adalı'nın yöneteceği "Gençler ve Toplumsal Sorunlar" paneli gençlerin çözüm üretme kapasitesine ışık tutacak. Zirve, Münteha Adalı, Doç. Dr. Özgün Biçer ve İlknur Hacısoftaoğlu'nun katıldığı "Ön yargıların Kapsayıcılık Üzerindeki Etkisi" değerlendirme paneliyle sona erecek.

ÖN YARGISIZ BİR GELECEK İÇİN GENÇLERDEN GÜÇLÜ BİR ÇAĞRI

Kültürel Önyargı ve Gençlik Zirvesi, kalıpları sorgulamaktan çekinmeyen bir genç kuşağın topluma nasıl yön verebileceğini gözler önüne sermeye hazırlanıyor. Bu zirve, yalnızca bir tartışma platformu değil; kapsayıcı, empati temelli ve ön yargısız bir toplum için gençlerin yükselen çağrısı.