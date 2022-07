Gençlik, eğitim ve spor şehri Konya

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış özel bir şehir olduğunu söyledi. Konya sınırları içinde bulunan Çatalhöyük'ün 10 bin yıl öncesine dayanan insanlığın en eski yaşam alanlarından biri olduğunu vurgulayan Altay, o günden bugüne Konya'da birçok medeniyetin doğup büyüdüğünü ve geliştiğini kaydetti.

GENÇLİK VE ÖĞRENCİ ŞEHRİ

Anadolu'nun merkezinde 42 bin kilometrekarelik alana ve 2,3 milyonu aşkın nüfusa sahip olan Konya, beş üniversitede öğrenim görmekte olan yaklaşık 140 bin öğrencisi ile eğitim seviyesi yüksek bir şehir. Konya, öğretim elemanı sayısında ve örgün üniversite öğrencisi sayısında Türkiye'de 4. sırada yer alıyor. Konya'dan Ankara, Eskişehir ve İstanbul'a hızlı tren bağlantıları ile erişmek mümkün. Konya havalimanı ile İstanbul ve İzmir'e uçuş imkânı bulunuyor.

ÜNİVERSİTE İÇİN TERCİHİNİZ KONYA OLSUN

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hem genç bir Büyükşehir Belediye olarak hem de bir öğrenci velisi olarak tercihlerde hangi kriterleri aradığınızı biliyorum. Konya, tarihi ve doğal güzelliklerinin, sosyal ve kültürel zenginliklerin yanında hem ulaşımın en ucuz olduğu hem de Türkiye'de uçakla, hızlı trenle, otobüsle, araçla en kolay ulaşılabilecek bir şehirdir. Üniversite öğrenimi sizleri, Türkiye'de en fazla üniversite öğrencisi bulunan 4. şehir olan Konya'ya davet ediyorum." dedi.

GENÇ KÜLTÜR KART

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehirde ikamet eden ve eğitimini sürdüren üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere katılımını ve ilgiyi artırmak amacıyla hazırlanan Genç Kültür Kart uygulaması geniş kapsamlı bir sosyalleşme programı olarak dikkat çekiyor.

Öğrenciler Genç Kültür Kart ile şehirde düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine katılarak topladığı puanları tiyatro, konser, spor ve eğitim harcamalarında kullanabiliyor. Genç Kültür Kart üyesi gençler, akıllı telefon uygulamasıyla kitap, online eğitim, spor üyelikleri gibi çekilişlere de katılım sağlayabiliyor.

KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU

Teknoloji ve inovasyon alanı ile ilgilenen öğrencilere yönelik ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sağlamak ve teknoloji odaklı çalışmalara destek olmayı amaçlayan Kapsül Teknoloji Platformu'nda bir araya gelen gençler TEKNOFEST yarışmalarında şehri ve ülkemizi temsil etmek için büyük çaba harcıyor.

Kapsül Teknoloji Platformu'nda; toplam 100 yarışma takımı, 5 laboratuvarda 800 kişiyi aşan kapsül ekibi bulunuyor. Ülkemizin en büyük bilim festivallerinden olan Konya Bilim Festivali'ni geçtiğimiz aylarda 9. kez düzenleyen Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin TÜBATİK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde de on binlerce bilim meraklısı genci ağırlıyor.

Şehir Konferansları ile her ay şehir merkezinde ve ilçelerde ünlü isimler gençlerle buluşuyor. Her yıl düzenlenen Konya Kitap Günleri, yüzlerce yazarı imza günlerinde okurlarla bir araya getiriyor.

ULAŞIMDA EN UCUZ ŞEHİR KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük coğrafi alanında ulaşım hizmeti verdiklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde tramvay ve otobüslerin, taşra ilçelerde ise otobüslerin ulaşım hizmeti verdiğini söyledi. Ulaşım filosunu 73 yeni otobüsle daha güçlendirdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Aynı zamanda toplu taşıma işini en ucuza yapmak için de çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda öğrenci ulaşım fiyatlarına 4 yıldır, sivil ulaşım fiyatlarına da 2 yıldır zam yapmadık. Öğrenci biniş ücreti 4 yıldır 1,55; sivil biniş ücreti ise 2 yıldır 2,50 liradır." ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ SPOR ALT YAPISI

Konya'nın son yıllarda spor alanında oldukça önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Başkan Altay, "Şehrimizin her köşesinde sporseverler için yeni spor alanları oluşturduk. Her yaş grubuna hitap eden, sporu teşvik edici onlarca farklı projeyi hayata geçirdik. On binlerce vatandaşımızın katıldığı maratonlar, festivaller düzenledik. Ayrıca, Konya olarak İslam dünyasının en kapsamlı ve en büyük organizasyonu olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na 9-18 Ağustos tarihleri arasında ev sahipliği yapacağız. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte atletizm pisti, olimpik yüzme havuzu ve Türkiye'nin ilk olimpik veledromu gibi birçok tesisi Konya'mıza kazandırdık. 5. İslami Dayanışma Oyunlarında 55 kardeş ülkeden; 4.200 sporcuyu, 1.700 kişilik teknik ekibi ve binlerce seyirciyi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin şehri Konya'ya yakışır bir hoşgörüyle misafir edeceğiz. Konya, aynı zamanda 2023 Dünya Spor Başkenti seçilerek bu unvanı almaya hak kazanan Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise Madrid'den sonra ikinci şehri oldu." diye konuştu.

BİSİKLET ŞEHRİ

Konya, coğrafi yapısı gereği Türkiye'de en fazla bisiklet kullanılan şehir konumunda. Konya'da bisiklet kullanımını daha fazla artırmak için Türkiye'ye örnek projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Uğur İbrahim Altay, "550 kilometre bisiklet yolu ile bu konuda Türkiye'de açık ara öndeyiz. Yeni planlamayla 87 kilometre daha yeni bisiklet yolu yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk bisiklet tramvayı büyük ilgi görüyor. En son, iki katlı bisiklet parkları yaptık. Kapalı otoparklarda ve şehrin yoğun bölgelerinde yaptığımız çift katlı bisiklet parkları ile Konyalılar aynı yere daha fazla bisikleti ücret ödemeden güvenle park edebiliyor." dedi.

Konya'da şehir genelinde bisiklet tamir istasyonları, bisiklet köprüleri, bisiklet trafik ışıkları, bisiklet bekleme istasyonları, Akıllı Bisikletli Ulaşım Sistemi (ABUS), bisiklet taşıma aparatları monte edilen otobüsler dikkat çekiyor.

SANAYİ, TİCARET VE İSTİHDAM

Konya, 9 Organize Sanayi Bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile ülkemizin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezi konumunda. Şehirde; makine imalatı, otomotiv yedek parça sanayi, metal döküm, gıda endüstrisi, araç-üstü ekipman üretimi, gıda, plastik ambalaj, ayakkabı imalatı, tarım makineleri ve ekipmanları ile değirmen makinesi üretimi rekabetçi sektörler olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya; un, tuz, şeker üretimde Türkiye birincisi. Birincil alüminyum madeninin Türkiye'de çıkarıldığı tek il. Tarımsal makine ve ekipman üretiminde Türkiye lideri. Metal işlemede Türkiye pazarının yüzde 45'ine hâkim. Araç üstü ekipmanda Türkiye pazarının yüzde 70'ine sahip. Savunma sanayisinde Türkiye'de ilk beşte bulunuyor. 2021'de 3 milyar dolara yaklaşan ihracata sahip olan Konya 170'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor.

KONYA'YA BEKLİYORUZ

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın birbirinden değerli üniversiteleri, eğitim altyapısı, gençler için imkanları, tarih, kültür ve doğa turizminin en güzel örnekleriyle muhteşem bir şehir olduğunu belirterek, tüm gençleri üniversite öğrenimi için Konya'ya davet etti.