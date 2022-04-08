Gençlik kollarından Bakan yardımcılığına

24. ve 26. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekilli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Av. Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapan 24. ve 26. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekilli Ebubekir Gizligider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığındaki tüm bakan yardımcıları görevden alındı.

Görevden alınan bakan yardımcılarının yerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

İLK TEBRİK İL BAŞKANI KEMİKKIRAN'DAN

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirilen 24. ve 26. Dönem Nevşehir Milletvekili Sayın Ebubekir Gizligider'e hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

GENÇLİK KOLLARINDAN BAKAN YARDIMCILIĞINA

AK Parti'nin Nevşehir'de kuruluşundan beri parti bünyesinde çalışmalara katılan Gizligider, önce Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, ardından AK Parti Gençlik Kolları Nevşehir İl Başkanlığı yaptı.

AK Parti İl Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliklerinde de bulunan Gizligider, 2011 genel seçimlerinde aday oldu ve 24. Dönem Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

24. Dönem AB Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Anayasa Komisyonu Üyesi olan Gizligider, aynı zamanda Türkiye Bangladeş Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü.

26. Dönemde yeniden Nevşehir Milletvekili olarak seçilen Gizligider, görev süresinin dolmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmıştı.