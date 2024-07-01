Gençlik Merkezleri arası Halk Oyunları Yarışması Bölge Şampiyonası 5 ilin katılımıyla yapıldı

Türk tarihinin örf ve adet, gelenek ve göreneklerini oyunlarla ifade eden halk oyunları uzun bir aradan sonra Erzincan'da gerçekleştirildi.

Büyük heyecanın yaşandığı ve Erzincan Merkez Yaşar Erkan spor salonunda gerçekleştirilen doğu Anadolu bölge finallerime 5 ilden 200 sporcu katıldı.

Takımların sırayla yöresel kıyafetleri ile çıktıkları seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Hakemlerin tanıtılmasının ardından açılış konuşmasını yapan Erzincan Gençlik ve Spor il müdürü Volkan Burak Mumcu; bu çalışma bizim için çok kıymetli. Neden çok kıymetli çünkü halk oyunları geçmişten günümüze yüzyıllardır süre gelen geleneklerimiz temsilcileri olarak sizleri aramızda görüyoruz. Hepiniz tarihilerimiz ile bizleri buluşturan kıymetli gençlerimizsiniz. Siz aslında çok önemli görev paylaşıyorsunuz. Yüzyıllar süregele geleneklerimizi bize taşıyorsunuz. Bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Ben hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Gençlik ve Spor il müdürü Volkan Burak Mumcu'nun konuşmasının ardından yarışmalara geçildi. 7 ile 11 dakika içerisinde gösterilerini yapan ekipler büyük beğeni kazanırken izleyiciler tarafından ayakta alkışlandılar.

Erzincan'da yapılan Gençlik Merkezleri arası Halk Oyunları Yarışması Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasında Kars Gençlik Merkezi birinci, Van Gençlik Merkez, ikinci olurken Bitlis üçüncü olarak yarışmaları tamamladılar. Birinci olan Kars Gençlik Merkezi, Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finallerine katılacak.