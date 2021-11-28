Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’dan Kahramanmaraş Valiliği’ne ziyaret

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki heyetle valilik makamında bir süre görüştü.





Ziyarette Vali Coşkun, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Kahramanmaraş'a yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da Vali Coşkun ve beraberindeki heyetle bir süre hasbihal ederek, Kahramanmaraş'ta yürütülen kamu hizmetleri ve spor faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldı.