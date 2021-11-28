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Giriş Tarihi: 28.11.2021 16:29 Son Güncelleme: 28.11.2021 16:40

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’dan Kahramanmaraş Valiliği'ne ziyaret

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’dan Kahramanmaraş Valiliği’ne ziyaret

Bir dizi programlara katılmak, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere ilimizi teşrif eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Grup Başkan Vekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyetle birlikte Kahramanmaraş valiliğini ziyaret etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki heyetle valilik makamında bir süre görüştü.



Ziyarette Vali Coşkun, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Kahramanmaraş'a yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da Vali Coşkun ve beraberindeki heyetle bir süre hasbihal ederek, Kahramanmaraş'ta yürütülen kamu hizmetleri ve spor faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’dan Kahramanmaraş Valiliği'ne ziyaret
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