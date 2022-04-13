Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençlerin gönüllülük adımlarını büyütecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin manevi, ahlaki ve kültürel gelişmişliğin önde gelen göstergelerinden birisi. "Kültür kodlarımızda gönüllük faaliyetlerinin içinde olmak işlenmiş bur durumdur. Gönüllülük ilkesiyle yürütülen çalışma ne kadar yoğunsa sevgi, saygı güçlü bir yere sahiptir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gönüllülük çalışmalarına yeni bir hedef koyduklarını belirtti. Kasapoğlu, güçlü işbirliği ile gönüllülük hareketinin güçleneceğini umut ettiklerini aktararak, gençlerin gönüllülük adımlarını büyütmeye devam edeceğini söyledi.

GÖNÜLLÜLÜĞÜN DAHA ETKİN OLMASI SAĞLANACAK

Kasapoğlu, protokol ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere sosyal yardıma ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlere yönelik faaliyetlerde gönüllülüğün daha etkin rol almasını sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi. Bakan Kasapoğlu, "Gönüllülüğün sunduğu katılımcı, fırsat eşitliğine dayalı eğitsel, sosyal, kültürel, sportif proje ve faaliyetler yoluyla tüm kesimlerin toplumda söz sahibi bir rol üstlenmeleri amacındayız" ifadesini kullandı.

İKİ BAKANLIK GÖNÜLLÜLÜK KÖPRÜSÜ KURUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sosyal yardım ve hizmet alanında gönüllülüğe ilişkin proje ve faaliyetler yapılacağını söyleyen Kasapoğlu, çalışmaların genç gönüllülerle gerçekleştirileceğini belirtti. Protokol kapsamında gönüllülük faaliyetlerinin 'GönüllüyüzBiz' Platformu'nda duyurulması noktasında iş birliği yapılacak. Bakanlıklar arası gönüllülüğe ilişkin kurumsal kapasite, insan kaynağı, ürettikleri bilimsel bilgi ve eğitim programları ile deneyimlerinin paylaşılmasını sağlamak iş birliğinin temel gündemlerinden biri olacak.