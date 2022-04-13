Haberler Yaşam Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençlerin gönüllülük adımlarını büyütecek
Giriş Tarihi: 13.4.2022 10:25

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençlerin gönüllülük adımlarını büyütecek

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençlerin gönüllülük adımlarını büyütecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile birlikte iki bakanlık arasında gönüllülük alanında yapılacak işbirliği protokolünü imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin manevi, ahlaki ve kültürel gelişmişliğin önde gelen göstergelerinden birisi. "Kültür kodlarımızda gönüllük faaliyetlerinin içinde olmak işlenmiş bur durumdur. Gönüllülük ilkesiyle yürütülen çalışma ne kadar yoğunsa sevgi, saygı güçlü bir yere sahiptir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gönüllülük çalışmalarına yeni bir hedef koyduklarını belirtti. Kasapoğlu, güçlü işbirliği ile gönüllülük hareketinin güçleneceğini umut ettiklerini aktararak, gençlerin gönüllülük adımlarını büyütmeye devam edeceğini söyledi.

GÖNÜLLÜLÜĞÜN DAHA ETKİN OLMASI SAĞLANACAK

Kasapoğlu, protokol ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere sosyal yardıma ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlere yönelik faaliyetlerde gönüllülüğün daha etkin rol almasını sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi. Bakan Kasapoğlu, "Gönüllülüğün sunduğu katılımcı, fırsat eşitliğine dayalı eğitsel, sosyal, kültürel, sportif proje ve faaliyetler yoluyla tüm kesimlerin toplumda söz sahibi bir rol üstlenmeleri amacındayız" ifadesini kullandı.

İKİ BAKANLIK GÖNÜLLÜLÜK KÖPRÜSÜ KURUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sosyal yardım ve hizmet alanında gönüllülüğe ilişkin proje ve faaliyetler yapılacağını söyleyen Kasapoğlu, çalışmaların genç gönüllülerle gerçekleştirileceğini belirtti. Protokol kapsamında gönüllülük faaliyetlerinin 'GönüllüyüzBiz' Platformu'nda duyurulması noktasında iş birliği yapılacak. Bakanlıklar arası gönüllülüğe ilişkin kurumsal kapasite, insan kaynağı, ürettikleri bilimsel bilgi ve eğitim programları ile deneyimlerinin paylaşılmasını sağlamak iş birliğinin temel gündemlerinden biri olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
Son dakika haberi: Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Kar esareti sırasında yurt dışı tatiline çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yeni savunma: İmamoğlu 'Bak keyfine' dedi
Küçük kız Kinder sürpriz çikolatasının kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı
'Çağrı: İslamiyetin Doğuşu' yıllar sonra yeniden sinema izleyicisiyle buluşuyor! 45 yıldır daha iyisi çekilmedi
Biden'dan yüksek enflasyon açıklaması! İlk kez bu ifadeyi kullandı
Şarkıcı Gökhan Özen’e yakalama şoku! Gökhan Özen ile eski kayınpederi Mehmet Sevigen arasında sular durulmuyor!
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırganın kimliği belli oldu; işte başına konulan ödül
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençlerin gönüllülük adımlarını büyütecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA