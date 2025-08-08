Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın programı sonuç verdi: Rus atlet Sofia Türk vatandaşlığına geçti, Türkiye için yarışacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü devşirme programına bir isim daha eklendi. Rusya'nın dikkat çeken heptatletlerinden 19 yaşındaki Sofia Yakushina, artık Türkiye adına mücadele edecek. 2024 Rusya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yakushina, halen ABD'de Texas A&M Üniversitesi'nde eğitimini sürdürüyor. Son olarak Oregon'da düzenlenen NCAA Şampiyonası'nda üçüncü sırayı alarak formunu kanıtlayan genç sporcu, ay yıldızlı forma için piste çıkacak.

RUSYA: TÜRKİYE MASRAFLARIMIZI KARŞILAMALI

Türk bayrağı altında yarışlara katılacak olan sporcunun, Türk vatandaşlığına geçmesi ise Rusya'da rahatsızlığa neden oldu. Rus yetkililer, "Sofia kariyerini Rusya'da inşa etti." diyerek Türkiye'nin sporcu için yapılan antrenman ve hazırlık harcamalarını karşılaması gerektiğini savundu. Konuyu değerlendiren hukukçular, potansiyel tazminat taleplerinin uluslararası spor hukuku kapsamında incelendiğini belirtiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan uluslararası kısıtlamalar yüzünden atletlerinin büyük organizasyonlara katılamamasından yakınan Moskova, Yakuşina'nın Türkiye'yi seçmesini "kaynak kaybı" olarak yorumladı. Sporcunun yeni pasaport sürecinin tamamlandığını, Paris 2028 hedefi için planlamaların başladığı öğrenildi.

Her iki ülkenin federasyonları, sporcunun statü değişikliği için Dünya Atletizm Birliği'nden çıkacak onaya odaklanırken süreç resmen sonuçlandığında Yakuşina, ilk kez Türkiye formasıyla uluslararası piste çıkacak.