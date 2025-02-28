AK Partili İnan’dan Özel’e sert tepki: Gazi görseydi gurur duyar mıydı?

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, il başkanı Bilal Saygılı'nın ev sahipliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar da katıldı.

SAYGILI: "ADANMIŞLIĞIN BAŞARI HİKAYESİNE ŞAHİT OLUYORUZ"

Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Bilal Saygılı, "17 yaşından itibaren çalışarak, alının teriyle bugünlere kadar geldi. Bir inanmışlığın, adanmışlığın başarı hikayesine bugün hepimiz şahit oluyoruz. 7 yaşında başlayan 32 yaşında partimizin en önemli konumlarından biri olan genel sekreterliğe gelmiş olması çok kıymetli bir durum. Mücadele eden insanların partimizde nasıl sıfırdan yükseldiğinin de en güzel örneği" dedi.

KIRKPINAR: "İZMİR'E DAHA GÜZEL HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Genel Başkan Yardımcımıza bu görevinde en kalbi başarılarımı ifade etmek istiyorum. Bundan sonra İzmir'imizde daha güzel hizmetleri kadro olarak gerçekleştireceğiz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Hem dünya hem bölgemiz açısından baktığımızda terörle, Suriye ile ilgili yapılan açıklamalar, dünyada 2 kutuplu sistem çöktü. Dünya çok kutuplu hale geldi. Bu güç merkezlerinden en önemlisi de Türkiye. Ülkemizin kutup olma sürecini güçlü şekilde ilerletmesi için yapılacak genel seçimlerde, ülkemizin başına seçilecek Cumhurbaşkanının, tecrübesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız olması gerektiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"SİYASETTE GENÇLİĞE VERİLEN ÖNEM BUDUR!"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, "17 yaşında tanıdım kendisini, tırnaklarıyla kazıya kazıya, sahada mücadele ede ede büyük işleri başararak, hem İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı hem de Genel Başkanlığı döneminde hepimizin göğsünü kabarttı. Şimdi de partimizdeki en önemli makamlardan biri olan Genel Sekreterliğe atanması hepimizi gururlandırdı. Rabbim yolunu bahtını açık etsin. İzmir Milletvekili olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İşte siyasette gençliğe verilen önem. Sözle olmuyor" dedi.

İNAN: "CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE KAPTANLIK YAPMAYA DEVAM EDECEK"

AK Parti'nin en genç Genel Sekreteri unvanını alan Eyyüp Kadir İnan ise, "1 Şubat'ta İzmir il kongremizi büyük coşkuyla gerçekleştirdik. Büyük kongremizi tüm Türkiye'den büyük katılımla gerçekleştirdik. Bu kongremizden sonra da ilk ziyaretimizi İzmir'e gerçekleştirmek istedik. Soğuk havada dillere destan kongremizi gerçekleştirdik. AK Partiye gönül vermiş vatandaşlarımızın teveccühü ile çok güzel geri dönüşler aldığımız bir kongre oldu. Türk siyasi tarihinde kongremiz yerini aldı. Kongremize gelen tüm delegelerimizin oyları ile iyi yeniden seçilen Cumhurbaşkanımızı da tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız adını Türk siyasetine altın harflerle yazdırmış, yoluna devam diyor. Teşkilatımızın iradesiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere her alanda kaptanlık yapmaya devam edecek" dedi.

"İZMİR'İ GURURLA TEMSİL EDECEĞİZ"

İnan, MKYK'da İzmir'den görev alanlara başarılar dileyerek, "Büyük kongremizde delegelerimizin oylarıyla MKYK üyesi olarak seçilen, uzun süredir kentimize ve partimize büyük hizmetlerde bulunmuş Hamza Dağ, Emre Cemil Ayvalı ve Cemal Bekle ile birlikte görev alacağız, kendilerini tebrik ederiz. İzmir'imizi gururla temsil edeceğiz" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İZMİR'İ ÇOK SEVİYOR"

"Cumhurbaşkanımız İzmir'i çok seviyor" diyen İnan, "İzmir'le yakından ilgileniyor. İzmir'de kendisini çok seviyor. Biz bu sevgiyi büyütmek için çalışacağız. Cumhurbaşkanımız ilk MKYK toplantımızda bize bu görevi teslim etti. MKYK'mıza çok teşekkür ediyoruz. Bu bir yandan Cumhurbaşkanımızın kente verdiği önemin ifadesi. Çalışmalarımıza hızlı şekilde başladık Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatla. Devir teslim törenimizi gerçekleştirdik. Partimizi temsiliyet noktasında önemli yeri olan bu görevde gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"CHP İZMİR'İ TBMM'DE TEMSİL ETMEYEBİLİR AMA…"

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yüklenerek şu açıklamalarda bulundu: "Aynı şekilde görevimiz güçlenerek devam ediyör. TBMM'de İzmir'in temsiliyetini güçlendirerek sürdüreceğiz. CHP Genel Başkanı, TBMM'de İzmir temsiliyetinin kalmadığını söylemişti. Kendi partileri, kendi kadroları İzmir'i temsil etmeyebilir ama biz AK kadrolar olarak İzmir'i güçlü bir şekilde temsil ediyoruz. İzmir sahipsiz değil. İzmir'in güçlü vekilleri var, İzmir'in AK Parti İl Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, genel sekreteri var." diye konuştu.

"VESAYET KOKAN AÇIKLAMALARI KINIYORUM"

"Bu dönemde hala vesayet kokan açıklamaları kınıyorum. İzmir'in ticaretini, istihdamdaki sıkıntılarını, esnafın, gençlerin, kadınların sıkıntılarını konuşmak ve çözüm üretmek yerine hala bulunmuş oldukları makamları vesayet tutumu için araçlandırmak isteyenleri kınıyoruz. Biz bunlara tepki gösteriyoruz ama bu kurumların üyelerine seslenmek istiyorum. Bu açıklamaları yapan şahıslar sizin kurumunuzu, İzmir'in ticaretini önemsemiyor."

"CHP'DE HANTAL VE HIMBIL BİR SÜREÇ GÖRDÜK"

"Bugün İzBB'ye bu arkadaşlardan bir tane eleştiri duymuyoruz. Bu şehri geriye götüren yerel yönetimlerle ilgili en ufak eleştiri göremiyoruz. Bu davranışlara yönelik, vesayet tutumlarına yönelik tavrımız net. Bugün bize ulaşan hangi talep ve sorun varsa yakından ilgilenen bizleriz. Talep ve sorunlar sıkıntılara merhem olacaksa çok yoğun bir gayret gösteriyoruz. Ancak bunu CHP'den göremiyoruz. CHP'de oldukça hantal ve hımbıl bir süreci gördük. Şehrimize kazandırdıkları tek bir kalem hizmet göremedik."

"HEDEFİMİZ 2028"

Bu manada İzmir bize yerel seçimlerde muhalefet görevi verdi, o gücümüzü daha etkin göstermiş olacağız. Ben 14 Mayıs 2001 tarihinden itibaren teşkilatlarımızda hizmet veren herkese teşekkür ederim. Hedefimiz 2028. O zamana kadar İzmir ve tüm Türkiye'de çalmadık kapı bırakmayacak, çok çalışacağız. Bugün Ramazan ayının arifesindeyiz, tüm İzmirli vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. İftar sofralarında, sahur sofralarında, çarşıda, pazarda Ramazan ayında İzmirli hemşehrilerimizle hemhal olacağız."

"KRONİK SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ"

"Tüm enerjimizi şehrimizin kronik sorunlarını çözmek için harcayacağız. Biz merkezi hükümetiz, milletimiz bizi iş başına geçirdi. Biz şehrimize mega projeler kazandırdık. Kazandırmaya da devam edeceğiz. Kararlılıklarımız var. Ama bugün yağmur yağmadı, yağmur çiseledi ve trafik çilesi işkenceye dönüşüyor. Bu yerel yönetimlerin çürümeye giden hizmetsizliğinde merhem olmak istiyoruz. Ama biz aynı samimiyeti CHP yerel yönetiminden göremiyoruz. Bunu bazı konularda denedik, şehrimizin kronik sıkıntıları için çözelim diyoruz. Tek ricamız bizim ortaya koyduğumuz iyi niyeti istismar etmesinler ve parti içi hesaplaşmaya yenik düşmesinler. İzmir'de şehircilik CHP noktasında çökme durumuna geldi. Bize muhalefet görevi verildiği için en etkili bir şekilde muhalefeti göstereceğiz."

"ŞEHRİMİZİN SIKINTILARINA ODAKLANALIM"

"Cumhurbaşkanımız her birimize İzmirli hemşerilerimize ulaşma ve daha fazla çalışma talimatında bulundu. Bunu da zaman içinde daha fazla çalışarak ve şehrimizin sorunlarını yerelse yerelle, bakanlıksa bakanlıklarla görüşerek yolumuza devam edeceğiz. Burada şunu ifade etmem gerekiyor ki bizim önümüzdeki süreçte seçimsiz bir dönem bizi bekliyor. Buradan ilçe belediye başkanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına seslenmek istiyorum. Şehrimizin sıkıntılarına odaklanalım. Bize hangi şikayet iletiliyorsa onlara da aynı şikayetleri iletiyorlar. İzmirlilerin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Ezberci siyaseti bir kenarı bıraksınlar şehrimiz için hizmet üretmede buluşalım."

"GAZİ GURU DUYAR MIYDI?"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir şey hatırlatmak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum, ben kuruluşun ve kurtuluşun partisinin genel başkanıyım, kuvay-ı milliye ruhundan geliyorum' gibi kendisini sanki Kuvayı milliyenin tek sahibi gören anlayışından hızla çıkmasını talep ediyorum. Kuvayı Milliye de milletindi. Cumhuriyet Halk Fırkasında "Tek parti olarak" milletin tek temsilcisiydi. Siz Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturmak ile siz Sayın Özel onur ve gurur duyabilirsiniz ki bu çok doğal ve tüm vatandaşlarımız bundan gurur duyardı. Fakat keşke Gazi sağ olsaydı da miras bıraktığı koltuğa şaibeler, iddialar, deste deste para görüntüleriyle oturan sizi görseydi! Sizin oturmakla gurur duyduğu o koltuğun sahibi Atatürk'te sizinle gurur duyar mıydı? Bundan emin değilim. Sizin o koltukta oturmaktan gurur duyduğunuza eminim ama Atatürk sizinle gurur duyar mıydı emin değilim." diye konuştu.