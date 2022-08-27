Genetik alanında bir ilk: Türk hekim keşfetti! Hastanın beyninin bir bölümü yok...



ÇARE ARANACAK

Yüksel, hastalığın tedavisinin olmadığını belirterek, "Olmayan geni yerine koyma şansımız yok ama hasta artık gereksiz tetkiklere maruz kalmayacak. Literatürü takip edeceğiz. Hastanın sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağız. Aile ve hastayla sürekli iletişim halinde bulunacağız" ifadesini kullandı.



TÜRKİYE İYİ NOKTADA

Şu anda vakayla ilgili uluslararası bir yayın hazırlığı içerisinde olduklarını söyleyen Yüksel, kadim üniversitelerde konulacak vakayı Türkiye'de tanımlamanın gururu yaşadıklarını belirtti. Yüksel, Türkiye'nin genetikte ne durumda olduğu ile ilgili, "Tıbbi genetik testler, tanı araçları pahalı testler ama devlet çoğunu karşılıyor. Dünyada bu kadar yaygın genetik testler ödenmiyor. Testler sayesinde hastalık önceden belirlenebiliyor. Tanıda ve tedavide ülke olarak iyi noktadayız" bilgisini verdi.