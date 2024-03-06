Genetik faktörler umutsuzluğunuz olmasın

Uzun ömürlü sağlıklı yaşamda beslenmenin, düzenli spor ve sağlıklı uyku gibi alışkanlıkların büyük rol oynadığına dikkat çeken Dr. Arslantürk, "Yaşam süresini etkileyen faktörler arasında genetik yüzde 25'ini oluşturuyor. Ancak, genetik faktörleriniz varsa dahi umutsuzluğa kapılmayın. Silahı dolduran genetik olabilir, ama tetiği çeken yaşam tarzımızdır" dedi.

Çevre, yaşam tarzı, doğru beslenme, sağlıklı uykunun sağlıklı yaşamın olmazsa olmazları arasında bulunduğunu bildiren Dr. Arslantürk, "Uzun sağlıklı yaşam için günlük rutinleriniz olsun. Spora başlayıp, bir ay sonra bırakmak olmaz. Orta ve ileri yaşlarda kas dokusunun azalması nedeniyle rahatsızlıklar artıyor. Bu nedenle özellikle ileri yaşlarda düzenli spor büyük önem taşıyor. Gıdalarımıza da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabaklarımız gökkuşağı renkleri gibi dolmalı. Sebze miktarı artırılmalı, günlük lif miktarını sağlayacak sebze, meyve ve bakliyatlar alınmalı. Kaliteli yağlar tüketilmeli, şekerden uzak durulmalı" diye konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan, bilimselliği bulunmayan açıklamalar, tavsiyelerden uzak durulmasını da vurgulayan Arslantürk, her ilaç veya takviye besinin uzman tavsiyesinde, uzman kontrolünde alınması gerektiğini, bilinçsiz alınan vitamin veya takviye besinlerin sağlığı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Sunumdan sonra katılımcıların sorularını da yanıtlayan Dr. Arslantürk'e Çukurova GİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sedef Madenci ve Çukurova GİAD Kadın Platformu Başkanı Zehra Sakarya, çiçek ve plaket vererek teşekkür ettiler. Çukurova GİAD Kadın Platformu tarafından, katılımcılara Türk Eğitim Vakfı'nın Dünya Kadınlar Günü'ne özel yaptırdığı kartlar hediye edildi. Her kartla TEV'in eğitim verdiği bir öğrenciye katkıda bulunulmuş oldu. TEV Adana Şubesi de, bu desteği nedeniyle Çukurova GİAD Kadın Platformu'na Teşekkür Belgesi verdi.