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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Gerçeğe en yakın el üretildi

Gerçeğe en yakın el üretildi
İSVİÇRELİ bilim insanları, kemik, bağ ve tendonlardan oluşan gerçeğe en yakın robot eli üretti. Şarkul Avsat'ın haberine göre, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nden (ETH) araştırmacılar, robot el projesinde ABD'li girişim Inkbit 3D şirketiyle işbirliği yaptı. Bilim dergisi Nature'de yayımlanan çalışmada, 3D yazıcıların tek seferde elastik niteliklere sahip özel plastikler oluşturmasına olanak tanıyan lazer tarama tekniği kullanıldı. Çalışmanın başyazarı Prof. Robert Katzschmann, "Geliştirdiğimiz el gibi yumuşak malzemelerden yapılmış robotlar, metalden yapılmış geleneksel robotlara göre daha fazla avantaja sahip" dedi. Bilim insanlarına göre bu yöntem, ilerde çok daha karmaşık yapıda robotlar üretmenin önünü açabilir. DIŞ HABERLER

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Gerçeğe en yakın el üretildi
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