Gerçeğe en yakın el üretildi

İSVİÇRELİ bilim insanları,kemik, bağ vetendonlardan oluşan gerçeğeen yakın robot eli üretti.Şarkul Avsat'ın haberinegöre, Zürih FederalTeknoloji Enstitüsü'nden(ETH) araştırmacılar, robotel projesinde ABD'li girişimInkbit 3D şirketiyleişbirliği yaptı. Bilim dergisiNature'de yayımlanançalışmada, 3D yazıcılarıntek seferde elastikniteliklere sahip özelplastikler oluşturmasınaolanak tanıyan lazer taramatekniği kullanıldı.Çalışmanın başyazarıProf. Robert Katzschmann,"Geliştirdiğimiz el gibiyumuşak malzemelerdenyapılmış robotlar, metaldenyapılmış gelenekselrobotlara göre daha fazlaavantaja sahip" dedi. Biliminsanlarına göre bu yöntem,ilerde çok daha karmaşıkyapıda robotlar üretmeninönünü açabilir. DIŞHABERLER