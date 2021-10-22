Gerçeği aratmayan tatbikat

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, senaryo gereği, meydana gelen deprem nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım Müdürlüğünde, yemekhanede çıkan yangın ve katta mahsur kalan personelin kurtarılması için operasyon yaptı. Yemekhanede yangın ve dumandan etkilenen personel sedye yardımı ile yangın bölgesinden kurtarıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi.