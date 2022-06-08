Gerçek bir başarı hikayesi... Adını bile söyleyemezken edebiyat öğretmeni oldu

OKUYAMAZSIN DEYİP TEŞHİSİ KOYDULAR

Dilimde ağır bir kekemelik vardı. Adımı dahi söyleyemezdim. Çocukken toplumsal baskıyı hissetmedim ancak ilerledikçe gerçeklerle yüzleşmeye başlıyordum. Ortaokulda çok dalga geçen, sırıtan ve alay eden oldu. Lise 2'ye geçtim ancak ailem okuldan tasdiknamemi aldı ve beni İskenderun Demir Çelik bünyesindeki Çıraklık Eğitim Merkezine gönderdi. Dilimde kekemelik olduğu için "okuyamaz" teşhisi ve etiketi koyuldu. Çok küçük yaşta küp demirlerin çıktığı Çubuk Haddehanesi'nde 3 yıl çalıştım. Çalışmaya devam etmemi istediler ben okuyacağımı söyleyince "okuyamazsın" dediler. Ben de bunu bana her söyleyene "siz öyle sanın" diyordum.