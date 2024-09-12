Gerçek yaşınız değil vücut yaşınız önemli

Takvim yaşınıza bakarak ne rehavete ne de endişeye kapılın. Gerçeği bulmanın en kolay yolu biyolojik yaşı tahmin etmekten geçiyor. Araştırmalar, birine bakarak yapılan yaş tahminlerinin, biyolojik yaşı ölçmenin karmaşık teknikleri kadar iyi olduğunu söylüyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, sigara içenlerin, obez olanların ve sağlıksız olanların hepsinin akranları tarafından kronolojik yaşlarından daha yaşlı olarak algılandığını ortaya koydu. Bu faktörlerin gerçekten biyolojik yaşı artırdığı da bilimsel olarak ispatlandı. Bir kişinin biyolojik yaşı, DNA'daki epigenetik değişiklikler, kromozomal uçların uzunluğu veya yaşlı hücre sayısına bakılarak ölçülebiliyor.