Gerçekleri cinayetten sonra bakın nasıl paylaştı!

Bolu'da gece saat 04.30'da Tabaklar Mahallesinde aralarında husumet bulunan Beyazıt Bestani Ayı bıçakla öldüren ve ağabeyi Muhammet Ayı'da ağır yaralayan Sefa Candan, bu olaydan sonra firar etti. Ancak, yaptığı bu korkunç olayı sosyal medyaya taşıyarak suçunu demsen kabul etti.

Cinayet zanlısı Sefa Candan sosyal paylaşım sitesinden bakın neyi paylaştı; "Bu gece tarafıma yapılan o……k, k…..kk ve hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Ben bu yaşıma kadar yapılan her k…..n hakkını verdim. Ve ölene kadar da vermeye devam edeceğim. Sahne ortada yarışmacı arkadaşlara başarılar"