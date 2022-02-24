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Giriş Tarihi: 24.2.2022 14:31 Son Güncelleme: 24.2.2022 14:47

Gerçekleri cinayetten sonra bakın nasıl paylaştı!

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Gerçekleri cinayetten sonra bakın nasıl paylaştı!

Bolu’da işlenen cinayetin ardından şok gelişme yaşandı. Cinayet zanlısı sosyal paylaşım hesabından resmen suçunu itiraf etti.

Bolu'da gece saat 04.30'da Tabaklar Mahallesinde aralarında husumet bulunan Beyazıt Bestani Ayı bıçakla öldüren ve ağabeyi Muhammet Ayı'da ağır yaralayan Sefa Candan, bu olaydan sonra firar etti. Ancak, yaptığı bu korkunç olayı sosyal medyaya taşıyarak suçunu demsen kabul etti.

Cinayet zanlısı Sefa Candan sosyal paylaşım sitesinden bakın neyi paylaştı; "Bu gece tarafıma yapılan o……k, k…..kk ve hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Ben bu yaşıma kadar yapılan her k…..n hakkını verdim. Ve ölene kadar da vermeye devam edeceğim. Sahne ortada yarışmacı arkadaşlara başarılar"

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Gerçekleri cinayetten sonra bakın nasıl paylaştı!
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