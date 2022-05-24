Gerede’de feci kaza: 3 ölü

Gerede- Karabük yolu Çayören köyü mevkiinde meydana gelen kazada, yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren isteyen Şefika Azoğlu idaresindeki otomobil, tesiste park halinde olan 2 TIR'a çarparak aralarında kaldı. Bir kısmı TIR'ın altında kalarak hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü ve 3 yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü Şefika Azoğlu, kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise tedavisi için Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.