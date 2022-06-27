Gerede’de sabah saatlerinde feci kaza

Olay yerine kısa süre içerisinde gelen 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralıların imdadına yetişti. 3 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.