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Giriş Tarihi: 27.6.2022 10:02 Son Güncelleme: 27.6.2022 10:11

Gerede’de sabah saatlerinde feci kaza

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Gerede’de sabah saatlerinde feci kaza

Bolu’nun Gerede ilçesi Karadeniz bağlantı-Gerede gişeleri mevkiinde sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü orta refüje uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Bolu'nun Gerede ilçesi Karadeniz bağlantı-Gerede gişeleri mevkiinde saat 04.50 sularında meydana gelen kazada seyir halinde giden aracın sürücüsü ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, içerisinde bulunan 3 kişi ile birlikte orta refüje uçtu. Olayı gören başka sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine kısa süre içerisinde gelen 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralıların imdadına yetişti. 3 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgi soruşturma başlattı.

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Gerede’de sabah saatlerinde feci kaza
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