Son günlerde ülke gündeminden düşmeyen sokak köpekleri Aydın'da da yaşlı, kadın ve çocukların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Sürüler halinde dolaşan ve şehrin her yerinde görülen başıboş sokak köpekleri Nazilli'de saldırdıkları yaşlı bir şahsı hastanelik etti. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören yaşlı şahsın hayati tehlikesini atlattığı öğrenildi. Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde sokak köpeklerinin 2 kez saldırısına uğrayan 73 yaşındaki Halil Özsağoğlu, maruz kaldığı ikinci saldırıda ağır yaralandı. Beş gün yoğun bakımda kalan yaşlı adam hayati tehlikeyi atlatırken, yaşlı adamın yakınları ve mahalle sakinleri başıboş sokak köpeklerine bir an önce çözüm bulunması gerektiğini, insanların yaşam hakkının öncelikli olduğunu ifade etti. Komşusunun yardım çağrıları üzerine olay yerine koştuğunu ifade eden Ömer Bilgiç, "Halil amcaya köpekler saldırınca bisikletten düşmüş. Ama ondan 3 gün önce köpekler bir daha saldırmıştı. Yani bu köpekler sabah ve akşam saatlerinde özellikle buradan gelip geçen tüm insanları rahatsız ediyor. Herkese saldırıyor. Bu köpeklere bir şekilde bir çözüm yolu bulunmalı. Gereği yapılmalı" dedi. Öte yandan, yaşlı adamın olaydan bir gün önce yine bir sokak köpeği tarafından ısırıldığı ve hastanede kuduz aşısı yaptırdığı ortaya çıktı.