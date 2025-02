Gereksiz vitamin sadece ‘pahalı idrar’ demek

Soğuk kış günlerinde birçok kişi, soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon gibi hastalıklarla boğuşuyor. BBC'de yer alan habere göre, bir an evvel ayağa kalkmak isteyenler tıbbi ilaçların yanı sıra narenciyeler, ballı sıcak çaylar ve de vitamin haplara başvuruyor. Hemen herkes C ve D gibi vitaminlere sarılıyor. C vitaminlerinin işe yarayıp yaramamasıyla ilgili soruya 'Ben hayır diyorum' yanıtını veren St Andrews Üniversitesi'nden aile hekimi Dr. Margaret McCartney'e göre, eksik olması bağışıklık sistemini zayıflatabilir, ancak büyük çoğunluk için fazladan almanın kazandıracağı çok az şey var. McCartney, gereksiz yere alınan vitaminlerin sadece 'pahalı idrar' yaptırdığını söylüyor.