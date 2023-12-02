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Giriş Tarihi: 2.12.2023 13:54 Son Güncelleme: 2.12.2023 14:00

Gerger’de babasının silahıyla kazara kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gerger ilçesinne bağlı Ortanca köyünde iddialara göre 12 yaşındaki kız silahla oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Gerger’de babasının silahıyla kazara kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyünde yaşayan 12 yaşındaki Sercan Demir isimli kız çocuğu, iddialara göre babasına ait olduğu belirtilen tabanca ile oyun oynadığı sırada tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sercan Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cansız bedeni tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gerger’de babasının silahıyla kazara kendini vuran çocuk hayatını kaybetti
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