Geri dönüşüm bilinci sanatla buluştu

Nevşehir Vilayetler Birliği Anaokulu, çevre bilincini sanatla harmanladığı özel bir etkinliğe imza attı. Okulun minik öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerinin de yardımıyla geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, kıyafetler hazırladı. Karton kutular, plastik şişeler, poşetler ve eski kumaşlar, çocukların hayal gücüyle birleşerek geri dönüşümün estetikle buluştuğu özgün tasarımlara dönüştü.

MİNİK YÜREKLER BÜYÜK İŞ BAŞARDI

Bu kıyafetler de "Geri Dönüşüm Temalı Kıyafet ve Şapka Tasarım Defilesi" ile sergilendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe öğrenci velileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli yoğun ilgi gösterdi. Minik öğrenciler, geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladıkları birbirinden yaratıcı kıyafet ve şapkalarla podyumda yürüdü. Çevre duyarlılığını eğlenceli ve öğretici bir etkinlikle birleştiren defile, hem izleyenlerden tam not aldı hem de küçük tasarımcıların büyük yeteneklerini gözler önüne serdi.