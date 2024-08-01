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Giriş Tarihi: 1.8.2024 18:32 Son Güncelleme: 1.8.2024 19:30

Geri dönüşüm hurda deposu alev alev yandı

İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm hurda hurda deposunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.  Sigara izmaritinden çıkan yangın  bir anda tüm depoyu sardı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Geri dönüşüm hurda deposu alev alev yandı

Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta bulunan geri dönüşüm hurda deposunda yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Geri dönüşüm malzemelerinin alev almasıyla yangın tüm depoyu sardı. Yangına depo çalışanları müdahale ederken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Depo sahibi Hüseyin Demirbağ, otoyol kenarında atılan bir izmarit nedeniyle yangının çıktığını iddia ederek, "Sigara izmariti atıldı. Çuvallar tutuşunca biz de yetişemedik. Burayı depo olarak kullanıyorduk. İtfaiye de geç geldi. Sıçramasın diye ancak bu kadar müdahale edebildik. Yaralımız yok" ifadelerini kullandı.

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Geri dönüşüm hurda deposu alev alev yandı
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