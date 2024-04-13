Geri dönüşüm sanatla şekilleniyor

Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Hizmetleri Birimi koordinesinde, gençlerin okullarından arta kalan zamanlarını değerlendirmeleri için çeşitli ücretsiz kurslar açıldı. Bu kurslardan biri olan Geri Dönüşüm Atölyesi de gençlerin hem el becerilerini hem hayal güçlerini geliştirmeleri hem de atık ürünlerin geri dönüşümle kazandırılması gerektiğini uygulamalı bir şekilde anlatıyor. Evde kullanılmayan veya sokakta bulunan ürünler, bu kursla gençlerinde ellerinde abajur, vazo, maket ev gibi sanat eserlerine dönüştürülüyor. Gençlik merkezinde geri dönüşüm atölyesine gelen üniversite öğrencilerinden Sara Fidan, kursun zihin geliştirici olduğunu belirtti. Fidan, "Boş vakitlerimizde buraya gelince hem zihnimizi geliştiren hem de evde kullanmadığımız herhangi bir şeyi, yolda gördüğümüz herhangi bir şeyi burada dönüştürebiliyoruz. Zihnimizi geliştiren bir kurs olduğunu düşünüyorum" dedi.