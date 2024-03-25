Kocaeli Başiskele ilçesi Sanayi Sitesi'nde kurulu bulunan bir geri dönüşüm ve boya dükkanında, akşam saatlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Patlamalarında yaşandığı yangın kısa sürede büyüdü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiyenin çalışması ile yangın kontrol altına alınırken, içeride alevler arasında kalan yabancı uyruklu Ubeyde isimi bir işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, emniyet güçleri yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.