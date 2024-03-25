Haberler Yaşam Haberleri Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü
Giriş Tarihi: 25.3.2024 22:39 Son Güncelleme: 25.3.2024 23:28

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü

Başiskele ilçesisanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ilk edilen bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü

Kocaeli Başiskele ilçesi Sanayi Sitesi'nde kurulu bulunan bir geri dönüşüm ve boya dükkanında, akşam saatlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Patlamalarında yaşandığı yangın kısa sürede büyüdü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiyenin çalışması ile yangın kontrol altına alınırken, içeride alevler arasında kalan yabancı uyruklu Ubeyde isimi bir işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, emniyet güçleri yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA