Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın çevre sakinlerine korkulu anlar yaşattı.Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesiste bulunan plastik maddelerin de etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye 20 ayrı ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının tesisin bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için önlem aldı. Tesisin bulunduğu cadde tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatılırken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.