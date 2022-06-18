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Giriş Tarihi: 18.6.2022 11:37 Son Güncelleme: 18.6.2022 11:49

Geri dönüşümde büyük vurgun: 7 milyon değerinde malzeme ele geçirildi

ABBAS ÇAKAR
Geri dönüşümde büyük vurgun: 7 milyon değerinde malzeme ele geçirildi

Askeri bri tesisten geri dönüşüm ve sarf malzemelerini usulsüz yollar ile alarak, üçüncü şahıslara satıp maddi kazanç sağladıkları iddia edilen 16 kişilik çete çökertildi. Operasyonda 7 milyon değerinde deri dönüşüm ve sarf malzemesi ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, almış olduğu duyum ve yapmış oldukları araştırmalar sonucu, Gölcük İlçesinde bulunan askeri bir tesiste çalışan bazı sivillerin, usulsüz yollar ile dışarıya çıkartmış oldukları hurda kablo, demir, boya, toner, akü, kaynak makinası ve benzeri sarf malzemelerini üçüncü şahıslara satarak maddi kazanç sağladığını belirledi. Yapılan takip sonucu geri dönüşüm ve sarf malzemelerini değişik yollar ile tesis dışına çıkartan, bu malzemeleri alan ve satışını yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

9 TUTUKLAMA

Kocaeli polisinin başarıyla gerçekleştirdiği operasyonda, 16 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan arama sonucunda 2 ruhsatsız tabanca ile piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan çok miktarda geri dönüşüm ve sarf malzemesi ele geçirildi. 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanan ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen 16 şüpheliden 6' sı savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklanırken, bir kişi de yurt dışı yasağı konarak, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Geri dönüşümde büyük vurgun: 7 milyon değerinde malzeme ele geçirildi
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