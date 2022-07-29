Haberler Yaşam Haberleri Geri dönüşümde çıkan yangın için güvenlik şeridi çeken bekçiye otomobil çarptı
Giriş Tarihi: 29.7.2022 12:49 Son Güncelleme: 29.7.2022 12:50

Geri dönüşümde çıkan yangın için güvenlik şeridi çeken bekçiye otomobil çarptı

Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında güvenlik önlemi alan görevli  bekçiye otomobil çarptı. Söndürme çalışmaları yapılırken yaralanan bekçi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Geri dönüşümde çıkan yangın için güvenlik şeridi çeken bekçiye otomobil çarptı

Avcılar Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesinde akşam saat 22.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın büyüyerek yan tarafta bulunan bir başka tesise daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKEN BEKÇİYE OTOMOBİL ÇARPTI

Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesinde meydana gelen yangın için güvenlik alanı oluşturmaya çalışan bekçi cadde üzerindeyken ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü hızla çarptı. Meydana gelen kaza sonrası güvenlik önlemi almaya çalışırken yaralanan bekçiye olay yerinde görevli olan acil servis ekibi hemen müdahale etti. Yaralı bekçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Geri dönüşümde çıkan yangın için güvenlik şeridi çeken bekçiye otomobil çarptı
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