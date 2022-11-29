Geri dönüşümün isimsiz kahramanları

Kayseri'de 400 bin kişiyle 32 ili nüfus bazında geride bırakan Kocasinan ilçesinde her gün tonlarca çöp toplanıyor. Kayseri nüfusunun 3'te birinin yaşadığı bu metropol ilçenin çöpleri, Anadolu'nun en modern geri dönüşüm tesisinde ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderiliyor. 2016 yılında hizmete giren tesiste 18 kadın görev yapıyor.

Kocasinan Belediyesi'nin iştiraki olan Kayseri Çevre Teknolojileri ve Enerji Şirketi'nin (KAYÇEV) Hasanarpa mahallesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde günde yaklaşık 22 ton çöp geliyor. Sokaklardan toplanan plastikten kâğıda, cam şişelerden metal atıklarına kadar birçok çöp bu tesisin isimsiz kahramanları olan kadınlar tarafından ayrıştırılıyor. Hareketli bantlardan gelen çöpleri el çabukluğuyla hızla cinsine göre ayıran kadınlar, ayrılan atıkları balyalayarak görü dönüşüm fabrikalarına gitmesi için sevke hazırlıyor.

Kocasinan Geri Dönüşüm Tesisi'ndeki göre yapan kadınların gün boyu ayrıştırdıkları çöplerin geri dönüşümü hem doğaya hem de ekonomiye oluyor. Kadın emekçilerin bir yılda ayrıştırdığı yaklaşık 4 bin ton kağıt sayesinde 57 bin 494 ağaç kesilmekten kurtuluyor. Ayrıca dönüştürülen kartonların her bir tonu için 32 metreküp su, Bin 750 litre fuel oil, 4 bin 100 KW elektrik tasarrufu sağlanıyor.

50 MİLYON LİRALIK HAM MADDE İTHALATI ÖNLENİYOR

Tesiste yapılan ayrıştırma ile birlikte kağıt, cam ve metal atıklar geri dönüşüm tesislerinde yeniden ham madde olarak ekonomiye kazandırılıyor. Geri dönüştürülen bin 280 litre plastik sayesinde yaklaşık 800 bin litre petrol tasarrufu edilmiş oluyor. Hamarat ellerin marifetiyle bu sayede bir yılda 50 milyon liralık orijinal ham madde tasarrufu sağlanırken Türkiye 50 milyon liralık daha az ithalat yapmak zorunda kalıyor.

"BİZİ EN ÇOK ZORLAYAN DÜZENSİZ ATILAN ÇÖPLER"

Kocasinan Geri dönüşüm Tesisi'nde yıllardır işçi olarak çalışan Yadigar Dalkılıç, işlerini severek yaptıklarını belirterek; "Bizler burada 18 kadın metropol bir ilçenin çöplerini ayrıştırıyoruz. Hayatımızın olmazsa olmazı olan çöp, kontrol edilmediğinde salgın hastalıklara, geri dönüştürüldüğünde ise fırsata dönüşür. Biz yaklaşık 400 bin kişinin çöpünü ülkemiz ve doğa adına fırsata çeviren geri dönüşümün ilk halkası oluyoruz. Biz işimizi severek yapıyoruz. Ancak zorlandığımız kısımlarda oluyor. Özellikle ev hanımlarından çöpler konusunda destek istiyoruz. Lütfen bebek bezlerini ve atık yağları normal çöp içerisine koymasınlar. Ayrı bir poşete koyup ağzını bağlasınlar. Bunlar dönüştürülebilen atıklara zarar verdiği gibi bizimde çalışma hızımızı yavaşlatıyor. Eğer çocuklarına daha yaşanılabilir bir doğa bırakmak istiyorlarsa lütfen çöp deyip geçmesinler ve çöplerini düzenli şekilde çöp konteynırına atsınlar" diye konuştu.

"400 BİN NÜFUSUN ATIĞINI AYRIŞTIRIYORUZ"

Kocasinan Geri Dönüşüm Tesisi İşletme Şefi Mühendis Halime Düzen ise tesis giren atıkların sistematik bir şekilde kadın çalışanlar tarafından ayrıştırıldığını belirterek; "18 kadın çalışanımız var ve her birinin görevi farklı. Kadın çalışanlarımız tesise gelen atıkları kağıt, plastik, metal, cam gibi farklı türlerde ayrıştırıp presleyerek sevkıyata hazır hale getiriyorlar.

Bunları daha sonra geri kazanım tesislerine gönderiyoruz" dedi.