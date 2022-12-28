Geri Gelen Mektup Hikayesi Nedir? Ruh Adam Kitabındaki Geri Gelen Mektup Şiiri Kime Yazıldı?

Geri gelen mektup hikayesi iki öğretmen arasındaki olayı kapsamaktadır. Bir yandan hem öğretmen hem de şair olan bir genç diğer yandan ise yeni atanmış bir kadın vardır. nihal atsız geri gelen mektup hikayesi yeni atanan öğretmene yazılan bir şiirdir. Aslında bu hikâye aşkı betimleyen bir durumdur. Fakat Geri Gelen Mektup Şiirin Hikayesi amacına ulaşamamıştır. O dönemde mektuplar bir iletişim aracıydı. Şair ve öğretmen olan genç, yeni atanan öğretmene mektup ile açılmıştır ama geri dönüş alamamıştır. Geri Gelen Mektup Kime yazıldı kısmı da zaten belli bir durumdur.

Geri Gelen Mektup Hikayesi Nedir?

Mektuplar eski dönemlerde iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Mektuplaşarak haberleşme eski dönemlerde yaygın bir araç olmuştur. Özellikle aşk mektuplarına ulaşmak ve o dönemdeki dilin farklılığını analiz etmek çok kolay hale gelmiştir. Çünkü günümüzdeki dil ve haberleşme yöntemiyle apayrıdır. Geri gelen mektup hikayesi iki öğretmen arasında geçen bir hikayedir. Bu hikâye bir aşk hikayesidir fakat başlamadan biten bir aşk hikayesidir. Bir yandan genç, şair ve öğretmen olan bir genç erkek diğer yandan genç erkeğin okuluna yeni atanan bir kadın öğretmen vardır. Hikâye betimlenen iki kişi arasında şekillenmektedir.

Ruh Adam Kitabındaki Geri Gelen Mektup Şiiri Kime Yazıldı?

Yukarıda da bahsedildiği gibi hikâye iki öğretmen arasında geçmektedir. Hikâyeyi anlamak için şair ve öğretmen olan genç erkeğin kişisel özelliklerinden bahsetmek gerekir. Şair ve öğretmen olan gencin pek fazla sosyal hayatı yoktur. Bu durum ikili ilişkilerine de yansımıştır. Hiçbir kadınla bir diyaloğa girmemiştir. Fakat öğretmen olduğu okula yeni bir kadın atanmıştır. Atanan öğretmene karşı bir şeyler hissettiğini fark etmiş ve bir mektup yazmıştır. Özellikle yeşil gözlerini çok beğendiği bilinmektedir. Mektubu yeni atanan öğretmene vermiştir. Atanan öğretmen mektubu okumadan geri vermiştir. Bu sebeple hikâyenin adı geri gelen mektup olmuştur.