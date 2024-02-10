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Giriş Tarihi: 10.2.2024 22:07 Son Güncelleme: 10.2.2024 22:31

Geri geri gelen kamyonetin çarptığı yaya öldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geri geri gelen kamyonetin çarparak yaraladığı N.A. (72) hastanede hayatını kaybetti.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Geri geri gelen kamyonetin çarptığı yaya öldü

Bandırma, 600 Evler Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki Hurdacılar Sokak üzerinde, kamyonetiyle geri geri gelen R.U. kamyonetin arkasındaki N.A.'yı farketmedi. Kamyonetin çarpması sonucu yere düşen N.A. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yarılı N.A.'ya ilk müdaheleyi gerçekleştirdi. Daha sonra, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen N.A. tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam ederken fenalaşan N.A. bütün çabalara rağmen hayata tutunamadı.

Kamyonet sürücüsü R.U.'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Geri geri gelen kamyonetin çarptığı yaya öldü
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